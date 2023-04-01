«Сочи» в меньшинстве обыграл московское «Динамо»

«Сочи» обыграл на выезде московское «Динамо» в матче 21-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей по голу забили Ванья Дркушич (67-я минута) и Тимофей Маргасов (74-я).

Отметим, что черноморский клуб играл в меньшинстве с 25-й минуты, так как с поля был удален вратарь Сослан Джанаев. За его фол главный арбитр встречи Роман Галимов назначил пенальти, однако, Даниил Фомин не смог переиграть Дениса Адамова. Это случилось при счете 0:0.

Таким образом, «Сочи» набрал 31 очко и занимает 8-е место в чемпионате России. У москвичей – 35 очков и 4-я позиция.

8 апреля бело-голубые сыграют со «Спартаком», а команда Курбана Бердыева днем позже встретится с «Крыльями Советов».