«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» в АПЛ

В центральном матче 29-го тура «Манчестер Сити» на своем поле нанес крупное поражение «Ливерпулю».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Хулиан Альварес, Кевин Де Брейне, Илкай Гюндоган и Джек Грилиш.

Гости ответили точным ударом в исполнении Мохамеда Салаха.

«Горожане» набрали 64 очка и приблизились к лидирующему в турнирной таблице лондонскому «Арсеналу» на пять очков.

Мерсисайдцы с 42 очками остались шестыми.

АПЛ

29-й тур

«Манчестер Сити» - «Ливерпуль» - 4:1 (1:1)

Голы: Альварес, 28; Де Брейне, 44; Гюндоган, 53; Грилиш, 74 - Салах, 17.