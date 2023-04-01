«Акрон» победил «Родину» и продлил беспроигрышную серию до семи матчей в Первой лиге

Футболисты тольяттинского «Акрона» одержали волевую победу над столичной «Родиной» в матче 25-го тура Первой лиги. Встреча, которая прошла в Москве, закончилась со счетом 3:1 в пользу полуфиналиста Кубка России.

Счет в матче открыл Иван Тимошенко (17-я минута). Гости отыгрались, а затем и вышли вперед благодаря дублю Нуньеса Понсе (27-я и 32-я минута). Под занавес матча третий гол в ворота хозяев отправил Абу-Саид Эльдарушев (87).

«Акрон» продлил свою беспроигрышную серию в Первой лиге до семи матчей, набрал 33 очка и поднялся на 10-е место в турнирной таблице, обойдя «Родину», у которой 31 очко.

В следующем туре 7 апреля «Родина» сыграет в гостях с «Балтикой», а днем позже «Акрон» примет «Енисей».