ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Акрон» победил «Родину» и продлил беспроигрышную серию до семи матчей в Первой лиге

Тольяттинский клуб одержал волевую победу в гостях.
01 апреля 2023 16:59
автор: Александр Евграфов

Футболисты тольяттинского «Акрона» одержали волевую победу над столичной «Родиной» в матче 25-го тура Первой лиги. Встреча, которая прошла в Москве, закончилась со счетом 3:1 в пользу полуфиналиста Кубка России.

Счет в матче открыл Иван Тимошенко (17-я минута). Гости отыгрались, а затем и вышли вперед благодаря дублю Нуньеса Понсе (27-я и 32-я минута). Под занавес матча третий гол в ворота хозяев отправил Абу-Саид Эльдарушев (87).

«Акрон» продлил свою беспроигрышную серию в Первой лиге до семи матчей, набрал 33 очка и поднялся на 10-е место в турнирной таблице, обойдя «Родину», у которой 31 очко.

В следующем туре 7 апреля «Родина» сыграет в гостях с «Балтикой», а днем позже «Акрон» примет «Енисей».

источник: «Советский спорт»
Генеральный директор «Динамо» обвинил команду в отсутствии желания в матче с «Сочи»
Бело-голубые потерпели домашнее поражение от южан.
01.04.2023 17:10
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Акрон» победил «Родину» и продлил беспроигрышную серию до семи матчей в Первой лиге
Тольяттинский клуб одержал волевую победу в гостях.
01.04.2023 16:59
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» в АПЛ
«Горожане» четырежды поразили ворота команды Юргена Клоппа.
01.04.2023 16:28
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Сочи» в меньшинстве обыграл московское «Динамо»
На 25-й минуте с поля был удален вратарь Сослан Джанаев.
01.04.2023 16:00
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Дубль Дзюбы помог «Локомотиву» разгромить «Пари НН» в матче 21-го тура РПЛ
Гости забили четыре безответных мяча.
01.04.2023 15:56
Футбол
автор: Александр Евграфов
Промес не попал в стартовый состав «Спартака» на матч с «Ахматом»
Однако нападающий заявлен в числе запасных.
01.04.2023 15:36
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Ливерпуль» повел в матче с «Манчестер Сити» благодаря голу Салаха
В матче первого круга египетский нападающий принес победу мерсисайдцам.
01.04.2023 14:56
Футбол
автор: Александр Евграфов
Вратарь «Сочи» Джанаев удален в матче с московским «Динамо», Фомин не реализовал пенальти
Гости остались в меньшинстве на 25-й минуте.
01.04.2023 14:46
Футбол
автор: Александр Евграфов
Дзюба сделал дубль в матче с «Пари НН» (видео)
Гол стал шестым для нападающего в составе «Локомотива».
01.04.2023 14:41
Футбол
автор: Александр Евграфов
Баринов удвоил преимущество «Локомотива» в матче с «Пари НН» (видео)
Счет в матче в Нижнем Новгороде стал 2:0 в пользу гостей.
01.04.2023 14:40
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика