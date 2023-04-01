Генеральный директор «Динамо» обвинил команду в отсутствии желания в матче с «Сочи»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал домашнее поражение бело-голубых от «Сочи» в матче 21-го тура РПЛ.

«Мы очень разочарованы. Не хотелось бы говорить больше. Все вопросы задайте, пожалуйста, главному тренеру. Выводы после поражения? Все решения будем принимать в конце сезона. У нас долгосрочный проект. В игре футболисты могли выступить лучше и проявить больше желания», - приводит слова руководителя пресс-служба РПЛ.

Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей по голу забили Ванья Дркушич (67-я минута) и Тимофей Маргасов (74-я).

Отметим, что черноморский клуб играл в меньшинстве с 25-й минуты, так как с поля был удален вратарь Сослан Джанаев. За его фол главный арбитр встречи Роман Галимов назначил пенальти, однако, Даниил Фомин не смог переиграть Дениса Адамова. Это случилось при счете 0:0.

Таким образом, «Сочи» набрал 31 очко и занимает 8-е место в чемпионате России. У москвичей – 35 очков и 4-я позиция.

8 апреля бело-голубые сыграют со «Спартаком», а команда Курбана Бердыева днем позже встретится с «Крыльями Советов».