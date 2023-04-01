Главный тренер «Сочи» Бердыев: Следующую игру в воротах будет Адамов

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Курбан Бердыев заявил, что в следующем матче ворота будет защищать Денис Адамов.

«Нет, закрепленного номера один нет. Адамов сегодня хорошо сыграл и он в следующем матче он будет стоять независимо от удаления. И в тренировочном процессе он весьма хорош. У нас три сильных вратаря. Здесь нет проблем», - отметил Бердыев на послематчевой пресс-конференции.

«В целом, есть удовлетворение от результата, от того, как играли в меньшинстве. Безусловно, у Динамо были моменты для реализации. Я благодарен ребятам за самоотверженность, за правильные перестроения. Я согласен с тем, что скоростей нам не хватает. Визуально видно даже, что мы в чем-то уступаем. Но у нас есть опытные игроки, которые имеют другие возможности для реализации в игре с более скоростной командой. Есть стратегическая задача - молодых ребят привлекать, поэтому мы этим и занимаемся», - добавил тренер.

В субботу в Москве футболисты «Сочи» обыграли московское «Динамо» в матче 21-го тура РПЛ со счетом 2:0. С 25-й минуты гости играли в меньшинстве, вратарь Сослан Джанаев получил красную карточку, вместо него на поле вышел Денис Адамов.