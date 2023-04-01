«Аталанта» обыграла «Кремонезе», в активе которого всего одна победа в сезоне

В матче 28-го тура итальянской Серии А «Аталанта» в гостях нанесла поражение «Кремонезе».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Мартен де Рон, Жереми Бога и Адемола Лукман. Хозяева ответили точным ударом Даньеля Чофани с пенальти.

Бергамаски набрали 48 очков и сравнялись с идущим четвертым «Миланом», который имеет одну игру в запасе.

«Кремонезе» с 13 очками замыкает турнирную таблицу, в активе команды по-прежнему лишь одна победа.

Серия А

28-й тур

«Кремонезе» - «Аталанта» (Бергамо) - 1:3 (0:1)

Голы: Чофани, 55 (с пенальти) - де Рон, 44; Бога, 73; Лукман, 90.