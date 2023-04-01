«Мы недостаточно верили в свой успех». Главный тренер «Динамо» Йоканович о поражении от «Сочи»

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович заявил, что разочарован игрой команды, которая недостаточно верила в свой успех.

«Конечно, разочарованы как игрой, так и результатом. Надо сказать, нам не хватало скорости. В то же время, мы создавали определенные моменты. Не могу сказать, что «Сочи» ставил нас в затруднительную ситуацию, что они были быстрыми, что сыграли мастеровитее, чем наша команда. Но стоит отметить, что они были достаточно организованы в обороне. Но в итоге все закончилось тем, что мы сделали им два подарка, после чего они забили мячи. Перевернуть игру в свою сторону было сложно», - сказал Йоканович на послематчевой пресс-конференции.

«Проблема в первую очередь в нас. Мы анализировали соперника, но сегодня та победа, которая одержала команда, она одержала не приложив сверхусилий. Вы знаете, сегодня у меня было ощущение, что мы недостаточно верили в свой успех», - отметил специалист.

Встреча в Москве в субботу завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, которые с 25-й минуты играли в меньшинстве после удаления вратаря Сослана Джанаева. На 29-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не сумел реализовать пенальти.