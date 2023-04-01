Гол Азмуна помог «Байеру» обыграть «Шальке», «Лейциг» крупно проиграл «Майнцу»

В матче 26-го тура леверкузенский «Байер» на выезде крупно обыграл гельзенкирхенский «Шальке».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Джереми Фримпонг, Флориан Виртц и Сердар Азмун.

«Аспириновые» набрали 40 очков и поднялись на седьмое место, «кобальтовые» с 21 очком остались на 17-й строчке.

«Лейпциг» на своем поле потерпел крупное поражение от «Майнца» - 0:3. Гости забили трижды стараниями Маркуса Ингвартсена, Людовика Анжорка и Доминика Кора.

Гости с 40 очками шагнули на восьмую строчку, «Лейпциг» с 45 остался пятым.

«Унион» разгромил «Штутгарт» 3:0 (Шералдо Беккер, Кевин Беренс и Генки Харагути, автогол) и вплотную приблизился к идущей второй мюнхенской «Баварии». «Швабы» же замыкают турнирную таблицу.

«Фрайбург» упустил победу над берлинской «Гертой» и остался четвертым, немного отпустив от себя «Унион». «Вольфсбург» уступил «Аугсбургу» (1:2).