«Спартак» сыграл вничью с «Ахматом», команды не смогли поразить ворота друг друга

В матче 21-го тура РПЛ московский «Спартак» на своем поле не смог переиграть грозненский «Ахмат».

Встреча в Тушино завершилась вничью 0:0.

Красно-белые набрали 41 очко и догнали идущий вторым в турнирной таблице «Ростов».

Грозненцы с 33 очками остались на шестой позиции.

В следующем туре команда Гильермо Абаскаля 8 апреля примет дома столичное «Динамо». «Ахмат» в этот же день на своей арене сыграет с екатеринбургским «Уралом».

4 апреля «Спартак» отправится в гости к команде Виктора Гончаренко в рамках ответного полуфинального поединка Кубка России. Первая встреча в Москве завершилась вничью 1:1.