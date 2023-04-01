Дубль Габриэла Жезуса помог «Асреналу» разгромить «Лидс»

В матче 29-го тура АПЛ лондонский «Арсенал» на своем поле разгромил «Лидс».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Габриэл Жезус. Еще по одному мячу забили Бен Уайт и Гранит Джака.

Гости ответили точным ударом в исполнении Расмуса Кристенсена.

Лондонцы набрали 72 очка и сохранили восьмиочковый отрыв от «Манчестер Сити», оставшись лидерами АПЛ. У «горожан» есть одна игра в запасе.

Йоркширцы с 26 очками занимают 14-е место.

АПЛ

29-й тур

«Арсенал» (Лондон) - «Лидс» - 4:1 (1:0)

Голы: Габриэл Жезус, 35 (с пенальти); 55; Уайт, 47; Джака, 84.