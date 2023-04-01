Гильермо Абаскаль: Я злюсь, и это нормально, но ситуация в команде отличная

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ничью своей команды с грозненским «Ахматом» в матче 21-го тура РПЛ.

«Я хочу, чтобы команда чувствовала, что заслуживает побед. Я самокритичен. Мои эмоции - проявление того факта, что я недоволен сам собой. Абсолютно нормально, что я злюсь. Ситуация в команде отличная. Мы должны подумать и понять, что если того, что мы сделали, было недостаточно, то надо сделать больше», - приводит слова специалиста пресс-служба РПЛ.

Встреча в Тушино завершилась вничью 0:0. Красно-белые набрали 41 очко и догнали идущий вторым в турнирной таблице «Ростов».

Грозненцы с 33 очками остались на шестой позиции.

В следующем туре команда Гильермо Абаскаля 8 апреля примет дома столичное «Динамо». «Ахмат» в этот же день на своей арене сыграет с екатеринбургским «Уралом».

4 апреля «Спартак» отправится в гости к команде Виктора Гончаренко в рамках ответного полуфинального поединка Кубка России. Первая встреча в Москве завершилась вничью 1:1.