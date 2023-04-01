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«Мне пора уходить»: Кержаков покинул пост главного тренера «Кармиотиссы»

Россиянин не проработал и двух месяцев во главе команды.
01 апреля 2023 20:08
автор: Александр Шульгин

Бывший нападающий питерского «Зенита» и главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков принял решение покинуть пост наставника кипрской «Кармиотиссы».

«Я думаю, что команде нужны некоторые изменения в этот сложный период. Я поговорил с президентом, мне пора уходить. Своим уходом я хочу помочь команде. Надеюсь, что она достигнет своих целей», - приводит слова россиянина кипрская пресса.

Напомним, Кержаков возглавил команду 8 февраля. За неполные два месяца футболисты под его руководством одержали две победы, один раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

В своей последней встрече «Кармиотисса» проиграла «Олимпиакосу» из Никосии.

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