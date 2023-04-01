Глава РПЛ Алаев рассказал о проблемах в переговорах по Fan ID

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о ходе переговоров лиги с компетентными организациями по вопросам улучшения и облегчения процесса болельщиками Fan ID.

«Мы готовы и открыты, мы принимали участие в совещаниях и будем принимать. Не первый раз мы уже писали, к сожалению, не всегда мы достучались до адресата. Сейчас я надеюсь, что все вместе мы выполним поручение, которое дали нам руководители.

Мы с клубами отработали, подготовили наши предложения и направили их коллегам. И уже их компетенция все эти предложения проанализировать с точки зрения возможностей реализации - технической, финансовой, безопасности и прочих», - приводит слова руководителя пресс-служба лиги.

Напомним, в декабре 2021 года Госдума приняла закон о Fan ID, что вызвало бурю негодования среди болельщиков, а в знак протеста многие фанаты перестали посещать матчи.