Дубль Сергеева принес «Зениту» победу над «Уралом» в матче РПЛ

«Зенит» на своем поле принимал «Урал» в матче 21-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу петербургского клуба.

В составе победителей дубль оформил Иван Сергеев (76-я и 81-я минуты).

Таким образом, команда Сергея Семака с 51 очком продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Виктора Гончаренко находятся на 10-й строчке, имея в своем активе 25 очков.

В следующем туре «Зенит» отправится в гости к «Локомотиву» (9 апреля), а «Урал» сыграет в Грозном с «Ахматом» (8 апреля).