«Интер» проиграл «Фиорентине» и рискует вылететь из тройки лидеров Серии А

В матче 28-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» на своем поле уступил «Фиорентине».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых единственный мяч забил Джакомо Бонавентура.

«Фиалки» набрали 40 очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице. «Интер» с 50 очками пока остался третьим, но уже в этом туре его может обойти «Милан» и догнать «Рома».

Напомним, ранее «Аталанта» нанесла поражение «Кремонезе» и вышла на четвертое место, потеснив «Милан» в борьбе за место в Лиге чемпионов.

Серия А

28-й тур

«Интер» - «Фиорентина» - 0:1 (0:0)

Гол: Бонавентура, 53.