«Челси» на своем поле уступил «Астон Вилле» в матче АПЛ

«Астон Вилла» на выезде оказалась сильнее «Челси» в матче 29-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу бирмингемского клуба.

В составе победителей отличились Олли Уоткинс (18-я минута) и Джон МакГин (56).

Таким образом, команда Унаи Эмери с 41 очком поднялась на девятую позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Грэма Поттера опустились на 11-ю строчку, имея в своем активе 38 очков.

В следующем матче «Астон Вилла» отправится в гости к «Лестеру», а «Челси» примет дома «Ливерпуль». Оба противостояния состоятся 4 апреля.