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Дубль Мюллера помог «Баварии» обыграть дортмундскую «Боруссию» в первом матче Тухеля

Мюнхенцы вернули себе лидерство в турнирной таблице Бундеслиги.
Дубль Мюллера помог «Баварии» обыграть дортмундскую «Боруссию» в первом матче Тухеля
01 апреля 2023 21:25
автор: Александр Шульгин
автор фото: DPA

В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на своем поле нанесла поражение дортмундской «Боруссии».

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Томас Мюллер. Один раз отличился Кингсли Коман, а еще один мяч дортмундцы забили себе сами: автогол на счету голкипера Грегора Кобеля.

Гости ответили точными ударами Эмре Джана, реализовавшего пенальти, и Дониелла Малена.

«Бавария» набрала 55 очков и сместила «шмелей» с вершины турнирной таблицы. «Боруссия» опустилась на вторую строчку, в активе команды 53 очка.

Бундеслига
26-й тур
«Бавария» (Мюнхен) - «Боруссия» (Дортмунд) - 4:2 (3:0)
Голы: Кобель, 13 (автогол); Мюллер, 18; 23; Коман, 51 - Джан, 72 (с пенальти); Мален, 90.

источник: «Советский спорт»
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