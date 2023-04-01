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Александр Мостовой: Дзюба может спокойно играть в РПЛ еще лет пять

Форвард оформил дубль в ворота «Пари НН».
01 апреля 2023 21:55
автор: Александр Шульгин

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал дубль нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы в ворота «Пари НН» в матче 21-го тура РПЛ.

«Хочется посмеяться над людьми, которые недавно говорили, что Дзюба никакой. У нас часто дают комментарии персоны, которые не разбираются в футболе, это просто смешно. В нашем чемпионате Дзюба может спокойно играть еще лет пять, если захочет. Дзюба не нужен сборной? В данный момент он пригодился бы любой команде РПЛ и сборной тоже», - приводит слова ветерана «РБ-Спорт».

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу железнодорожников.

«Локомотив» одержал четвертую подряд победу, набрал 25 очков и вышел на 10-е место, обойдя «Урал» по дополнительным показателям. У «Пари НН» 19 очков, команда занимает 13-е место, находясь в зоне стыковых матчей за право играть в Российской премьер-лиге.

В матче 22-го тура 9 апреля «Локомотив» примет «Зенит», а «Пари НН» отправится в гости к «Краснодару».

источник: «РБ-Спорт»
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