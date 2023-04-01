Артета - о победе над «Лидсом»: Разные вещи происходили в команде, но мы здорово отреагировали

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после победы своей команды над «Лидсом» (4:1) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

«Я очень доволен. Разные вещи происходили в команде в последние дни, но мы здорово на них отреагировали. Это был непростой матч против непростого соперника», - приводит слова испанского специалиста зарубежная пресса.

Добавим, что лондонцы набрали 72 очка и сохранили восьмиочковый отрыв от «Манчестер Сити», оставшись лидерами АПЛ. У «горожан» есть одна игра в запасе. Йоркширцы с 26 очками занимают 14-е место.