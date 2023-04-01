«Игра была слишком дикой». Тухель - о дебютном матче во главе «Баварии»

Немецкий наставника Томас Тухель прокомментировал свой дебют на посту главного тренера «Баварии». Его команда обыграла дортмундскую «Боруссию» (4:2) в матче 26-го тура чемпионата Германии.

«Сегодня мы сделали хороший первый шаг. Игра была слишком дикой, мы хотели доминировать и контролировать ее ход», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Добавим, что после этой встречи «Бавария» набрала 55 очков и сместила «шмелей» с вершины турнирной таблицы. «Боруссия» опустилась на вторую строчку, в активе команды 53 очка.