Дуглас Сантос считает, что «Зенит» полностью заслужил победу в матче с «Уралом»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос дал комментарий после победы своей команды над «Уралом» (2:0) в матче 21-го тура чемпионата России.

«Очень сложная игра. «Урал» - прекрасно организованная команда, хорошо подкованная тактически. Поэтому от нас требовалось на протяжении 90 минут показывать свою лучшую игру. Мы сегодня заслужили этот результат», - приводит слова бразильца пресс-служба сине-бело-голубых.

После этой встречи команда Сергея Семака с 51 очком продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Виктора Гончаренко находятся на 10-й строчке, имея в своем активе 25 очков.

В следующем туре «Зенит» отправится в гости к «Локомотиву» (9 апреля), а «Урал» сыграет в Грозном с «Ахматом» (8 апреля).