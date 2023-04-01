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Клопп об игре с «Манчестер Сити»: Четыре игрока провели нормальный матч, не знаю, где были остальные

«Ливерпуль» крупно уступил на «Этихаде».
01 апреля 2023 23:19
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды от «Манчестер Сити» в матче 29-го тура АПЛ.

«Все могло сложиться иначе, это действительно плохие новости для нас. Четыре игрока или около того провели нормальный матч. Не знаю, где были остальные», - приводит слова немецкого специалиста зарубежная пресса.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Хулиан Альварес, Кевин Де Брейне, Илкай Гюндоган и Джек Грилиш.

Гости ответили точным ударом в исполнении Мохамеда Салаха.

«Горожане» набрали 64 очка и приблизились к лидирующему в турнирной таблице лондонскому «Арсеналу» на пять очков.

Мерсисайдцы с 42 очками остались шестыми.

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