Клопп об игре с «Манчестер Сити»: Четыре игрока провели нормальный матч, не знаю, где были остальные

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды от «Манчестер Сити» в матче 29-го тура АПЛ.

«Все могло сложиться иначе, это действительно плохие новости для нас. Четыре игрока или около того провели нормальный матч. Не знаю, где были остальные», - приводит слова немецкого специалиста зарубежная пресса.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Хулиан Альварес, Кевин Де Брейне, Илкай Гюндоган и Джек Грилиш.

Гости ответили точным ударом в исполнении Мохамеда Салаха.

«Горожане» набрали 64 очка и приблизились к лидирующему в турнирной таблице лондонскому «Арсеналу» на пять очков.

Мерсисайдцы с 42 очками остались шестыми.