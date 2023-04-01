«Ювентус» обыграл «Верону», одержав третью победу кряду в Серии А

«Ювентус» на своем поле оказался сильнее «Вероны» в матче 28-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу туринского клуба.

В составе победителей отличился Мойзе Кин (56-я минута).

Таким образом, команда Массимилиано Аллегри с 44 очками располагается на седьмой позиции турнирной таблицы Серии А. Подопечные Марко Дзаффарони находятся на 18-й строчке, имея в своем активе 19 очков.

В следующем туре «Ювентус» отправится в гости к «Лацио», а «Верона» примет дома «Сассуоло». Оба противостояния состоятся 8 апреля.