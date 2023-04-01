«В футболе нужно забивать»: Деменко объяснил причины безголевой ничьей в матче «Спартак» - «Ахмат»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Деменко прокомментировал результат матча 21-го тура РПЛ, в котором красно-белые принимали грозненский «Ахмат».

«Спартак» владел преимуществом в этом матче, но в футболе нужно забивать. Было очень важно забить первый гол, это раскрепостило бы футболистов и дальше дело было бы уже легче, но зачастую так бывает, что при огромном количестве моментов мяч в сетку не залетает. «Спартаку» не хватило удачи», - приводит слова ветерана «РБ-Спорт».

Встреча в Тушино завершилась вничью 0:0. Красно-белые набрали 41 очко и догнали идущий вторым в турнирной таблице «Ростов».

Грозненцы с 33 очками остались на шестой позиции.

В следующем туре команда Гильермо Абаскаля 8 апреля примет дома столичное «Динамо». «Ахмат» в этот же день на своей арене сыграет с екатеринбургским «Уралом».

4 апреля «Спартак» отправится в гости к команде Виктора Гончаренко в рамках ответного полуфинального поединка Кубка России. Первая встреча в Москве завершилась вничью 1:1.