ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«В футболе нужно забивать»: Деменко объяснил причины безголевой ничьей в матче «Спартак» - «Ахмат»

Красно-белые практически лишились шансов на золото РПЛ.
01 апреля 2023 23:50
автор: Александр Шульгин

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Деменко прокомментировал результат матча 21-го тура РПЛ, в котором красно-белые принимали грозненский «Ахмат».

«Спартак» владел преимуществом в этом матче, но в футболе нужно забивать. Было очень важно забить первый гол, это раскрепостило бы футболистов и дальше дело было бы уже легче, но зачастую так бывает, что при огромном количестве моментов мяч в сетку не залетает. «Спартаку» не хватило удачи», - приводит слова ветерана «РБ-Спорт».

Встреча в Тушино завершилась вничью 0:0. Красно-белые набрали 41 очко и догнали идущий вторым в турнирной таблице «Ростов».

Грозненцы с 33 очками остались на шестой позиции.

В следующем туре команда Гильермо Абаскаля 8 апреля примет дома столичное «Динамо». «Ахмат» в этот же день на своей арене сыграет с екатеринбургским «Уралом».

4 апреля «Спартак» отправится в гости к команде Виктора Гончаренко в рамках ответного полуфинального поединка Кубка России. Первая встреча в Москве завершилась вничью 1:1.

источник: «РБ-Спорт»
«Барселона» в гостях разгромила «Эльче», Левандовски оформил дубль и отдал результативный пас
Игра состоялась на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро».
01.04.2023 23:51
Футбол
«В футболе нужно забивать»: Деменко объяснил причины безголевой ничьей в матче «Спартак» - «Ахмат»
Красно-белые практически лишились шансов на золото РПЛ.
01.04.2023 23:50
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Ювентус» обыграл «Верону», одержав третью победу кряду в Серии А
«Ювентус» обыграл «Верону», одержав третью победу кряду в Серии А
Встреча состоялась в Турине.
01.04.2023 23:36
Футбол
Клопп об игре с «Манчестер Сити»: Четыре игрока провели нормальный матч, не знаю, где были остальные
«Ливерпуль» крупно уступил на «Этихаде».
01.04.2023 23:19
Футбол
автор: Александр Шульгин
Дуглас Сантос считает, что «Зенит» полностью заслужил победу в матче с «Уралом»
Дуглас Сантос считает, что «Зенит» полностью заслужил победу в матче с «Уралом»
Петербургский клуб обыграл своего соперника со счетом 2:0.
01.04.2023 23:15
Футбол
«Игра была слишком дикой». Тухель - о дебютном матче во главе «Баварии»
Мюнхенцы переиграли «Боруссию» (4:2).
01.04.2023 22:51
Футбол
Артета - о победе над «Лидсом»: Разные вещи происходили в команде, но мы здорово отреагировали
Артета - о победе над «Лидсом»: Разные вещи происходили в команде, но мы здорово отреагировали
«Арсенал» обыграл своего соперника со счетом 4:1.
01.04.2023 22:24
Футбол
Александр Мостовой: Дзюба может спокойно играть в РПЛ еще лет пять
Форвард оформил дубль в ворота «Пари НН».
01.04.2023 21:55
Футбол
автор: Александр Шульгин
Экс-тренер «Локомотива» Гисдоль может возглавить «Штутгарт»
Экс-тренер «Локомотива» Гисдоль может возглавить «Штутгарт»
Клуб хочет уволить нынешнего наставника команды Бруно Лаббадию.
01.04.2023 21:38
Футбол
Дубль Мюллера помог «Баварии» обыграть дортмундскую «Боруссию» в первом матче Тухеля
Дубль Мюллера помог «Баварии» обыграть дортмундскую «Боруссию» в первом матче Тухеля
Мюнхенцы вернули себе лидерство в турнирной таблице Бундеслиги.
01.04.2023 21:25
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика