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Стало известно, сколько Осимхен может заработать в «ПСЖ»

02 апреля 2023 09:45
автор: Александр Поволоцкий

«ПСЖ» продолжает искать варианты для подписания контракта с форвардом «Наполи» Виктором Осимхеном.

Как сообщает в соцсети журналист Николо Скира, французский клуб готов предложить 24-летнему футболисту из Нигерии соглашение до 2028 года.

Осимхен может получать зарплату в размере десяти миллионов евро в год.

Отметим, что «Наполи» хочет выручить за переход Виктора 150 млн.

В текущем сезоне нападающий провел 23 матча в чемпионате Италии, в которых забил 21 гол и отдал четыре результативных передачи.

источник: «Советский спорт»
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