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Симоне Индзаги: «Интер» не может забить уже три матча, такие результаты не могут радовать

Миланский клуб потерпел третье поражение подряд.
02 апреля 2023 11:00
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги отреагировал на поражение своей команды от «Фиорентины» в матче 28-го тура чемпионата Италии.

Напомним, что клуб из Милана уступил со счетом 0:1.

«Интер» не можем забить уже три матча, такие результаты не могут радовать. Нужно быть агрессивнее, но это касается не только форвардов, а всей команды. В то же время у меня нет претензий к тому, как игроки выкладываются на поле», — приводит итальянское СМИ слова Индзаги.

Отметим, что «Интер» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 50 очков.

источник: «Советский спорт»
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