Симоне Индзаги: «Интер» не может забить уже три матча, такие результаты не могут радовать

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги отреагировал на поражение своей команды от «Фиорентины» в матче 28-го тура чемпионата Италии.

Напомним, что клуб из Милана уступил со счетом 0:1.

«Интер» не можем забить уже три матча, такие результаты не могут радовать. Нужно быть агрессивнее, но это касается не только форвардов, а всей команды. В то же время у меня нет претензий к тому, как игроки выкладываются на поле», — приводит итальянское СМИ слова Индзаги.

Отметим, что «Интер» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 50 очков.