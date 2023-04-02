Томас Тухель: Понимаю, что чувствует Нагельсманн

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался относительно своего предшественника.

Напомним, что специалист сменил Юлиана Нагельсмана на посту наставника мюнхенской команды

«Понимаю, что чувствует Юлиан. Дважды был в аналогичной ситуации. Мое увольнение из предыдущих двух клубов не имело ничего общего со мной. Такова жизнь тренера. Постараемся успешно завершить сезон, в том числе для Юлиана и его команды», — цитируют Тухеля зарубежные СМИ.

Отметим, что в матче 26-го тура »Бавария» обыграла «Боруссию» из Дортмунда (4:2) Это был первый матч Тухеля на посту главного тренера мюнхенцев.