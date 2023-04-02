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Дибала может перейти в «Реал»

Футболист выступает за клуб из Рима с прошлого лета.
02 апреля 2023 11:40
автор: Александр Поволоцкий

Аргентинский нападающий Пауло Дибала может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Как сообщают зарубежные СМИ, в услугах 29-летнего футболиста заинтересован «Реал». Мадридский клуб готов выкупить Дибалу за 20 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что в чемпионе мира лично заинтересован главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне. «Матрасники» хотели активировать опцию выкупа Дибалы, заплатив за его трансфер 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Пауло провел 29 матчей, в которых забил 13 голов и сделал восемь результативных передач.

источник: «Советский спорт»
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