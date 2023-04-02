Дибала может перейти в «Реал»

Аргентинский нападающий Пауло Дибала может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Как сообщают зарубежные СМИ, в услугах 29-летнего футболиста заинтересован «Реал». Мадридский клуб готов выкупить Дибалу за 20 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что в чемпионе мира лично заинтересован главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне. «Матрасники» хотели активировать опцию выкупа Дибалы, заплатив за его трансфер 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Пауло провел 29 матчей, в которых забил 13 голов и сделал восемь результативных передач.