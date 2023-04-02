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Игроки трех студенческих команд устроили массовую драку

Конфликт спровоцировал неаккуратный подкат.
02 апреля 2023 12:20
автор: Александр Поволоцкий

Футболисты трех студенческих команд устроили массовую драку во время матча в Москве.

Как сообщает телеграм-канал «База», конфликт произошел на стадионе «Буревестник». В турнире участвовали игроки РАНХиГСа, МИРЭА и Российского университета спорта.

Отмечается, что поводом для драки стал жесткий подкат со стороны одного футболистов.

Изначально в потасовку вступили игроки двух команды, затем к ней присоединились футболисты с соседнего поля, которые решили помочь товарищам. Одному из участников драки сломали нос.

По итогам конфликта в полицию доставили 16 человек. На троих оформили административный протокол за мелкое хулиганство.

источник: «Советский спорт»
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