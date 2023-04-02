Киммих высказался об изменениях в «Баварии» после ухода Нагельсманна

Хавбек «Баварии» Йозуа Киммих отреагировал на изменения в команде после ухода тренера Юлиана Нагельсманна.

Напомним, что специалиста сменил Томас Тухель. Накануне «Бавария» нанесла поражение дортмундской «Боруссии» (4:2) в матче 26-го тура чемпионата Германии.

«Тренер хорошо подготовил нас к игре за такое короткое время. Но дело не в том, что все, что было у Нагельсманна, удалено. Уход тренера — всегда эмоциональная история. Сейчас у меня восьмой сезон в клубе, это мой седьмой тренер», — цитируют Киммиха зарубежные СМИ.

Отметим, что «Бавария» вышла на первую позицию в турнирной таблице.