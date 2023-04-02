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Сперцян выйдет в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Химками»

Встреча 21-го тура РПЛ между командами состоится сегодня, 2 апреля на «Арене Химки».
02 апреля 2023 13:11
автор: Глеб Шевяков

«Химки» и «Краснодар» огласили стартовые составы на матч 21-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча футбольных клубов пройдет сегодня, 2 апреля в Москве на «Арене Химки». Начало матча – 14:00 мск.

«Химки»: Гудиев, Лысцов, Лео Андраде, Голубович, Тассано, Гулиев, Хубулов, Магомедов, Кобесов, Главчич, Маркос Гильерме.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Волков, Кайо, Алонсо, Черников, Сперцян, Баньяц, Батчи, Кордоба, Дэвид.

Добавим, что в данный момент «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков после 20 проведенных встреч. «Краснодар» располагается на девятой строчке, имея в своем активе 29 очков.

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