Эрик тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» должен выступать в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о привлечении новых футболистов в клуб.

Отметим, что на данный момент «МЮ» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Такой клуб, как «Манчестер Юнайтед», должен играть в Лиге чемпионов. Даже если мы не будем выступать в турнире, мы все равно останемся привлекательным клубом для новых футболистов», — цитирует тен Хага зарубежные СМИ.

В четвертьфинале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Севильей».