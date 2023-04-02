Юран претендует на пост главного тренера «Пари НН» 

Экс-наставник «Химок» Сергей Юран может стать главным тренером «Пари НН». Об этом сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что 53-летний специалист находится без работы с августа прошлого гола после того, как покинул руководящую должность подмосковного клуба.

По информации источника, нынешний наставник нижегородцев Артём Горлов может быть уволен в скором времени, поэтому команда находится в поисках возможной замены. Помимо бывшего тренера «Химок», на тренерский пост «горожан» претендуют Андрей Талалаев и Вадим Евсеев.

Добавим, что Орлов возглавляет «Пари НН» с декабря 2022 года. Под его руководством нижегородский клуб потерепел четыре поражения.

В настоящий момент «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после 21 матча.