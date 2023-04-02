«Реал» готов продать Менди за 60 миллионов евро 

Защитник «Реала» Менди может покинуть команду следующим летом. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что в услугах 27-летнего игрока заинтересованы «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».

Как утверждает источник, королевский клуб установил ценник на французского футболиста в размере 60 миллионов евро. Сообщается, что защитник не против сменить команду по завершении нынешнего сезона.

Добавим, что Менди присоединился к «Реалу» летом 2019 года. В текущем сезоне за команду Карло Анчелотти он провел 25 матчей и отличился одной результативной передачей.