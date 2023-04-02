«Манчестер Сити» нацелился на нападающего «Барселоны» Фати 

Руководство «Манчестер Сити» рассматривает возможность покупки форварда «Барселоны» Ансу Фати. Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что контракт 20-летнего футболиста с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2027 года.

Как утверждает источник, «горожане» предпримут попытку заполучить испанца в следующее летнее трансферное окно. Сообщается, что окружение нападающего недовольно его количеством игрового времени в составе каталонцев в нынешнем сезоне.

Напомним, что Фати находится в системе «Барселоны» с 2012 года. В текущем сезоне за команду Хави он провел 39 матчей, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.