Зобнин считает, что переход в Азию является шагом назад для российского футбола

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением по поводу возможного перехода Российского футбольного союза в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Отмечается, что в феврале прошлого года российские и белорусские команды были отстранены от участия в международных турнирах.

«Ситуация сложная и все ждут, когда она разрешится. Мне кажется, что для профессиональных игроков переход в Азию – это шаг назад. Участие в европейских соревнованиях гораздо предпочтительнее. Я профессиональный футболист и я не принимаю подобные решения. Наш голос не играет ключевого значения. Нам всем придется принять выбор, который будет сделан», – приводит слова 29-летнего россиянина «РБ-Спорт».

Добавим, что Зобнин выступает за «Спартак» с лета 2016 года. В текущем сезоне за красно-белых он провел 31 матч, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.