Клопп назвал игроков «Ливерпуля», проявивших себя в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал игроков своей команды, проявивших себя в матче АПЛ с «Манчестер Сити».

Напомним, что игра 29-го тура завершилась победой «горожан» со счетом 4:1.

«Два хавбека команды Хендерсон и Фабиньо, много работали и пытались перекрывать свободные зоны. А также Гакпо, особенно при владении мячом, ну и Алиссон», — цитирует Клоппа зарубежная пресса.

Отметим, что «Ливерпуль» с 42 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.