Защитник «Наполи» Мин Джэ может продолжить карьеру в «Ливерпуле»

Защитник «Наполи» Ким Мин Джэ может сменить клубную прописку следующим летом. Об этом сообщает французская пресса.

Отмечается, что соглашение 26-летнего игрока с неаполитанцами рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Как утверждает источник, футболист сборной Южной Кореи не против присоединиться к «Ливерпулю» по завершении нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что красные готовы предложить «адзурри» за него около 70 миллионов евро.

Напомним, что Ким Мин Джэ присоединился к «Наполи» летом 2022 года. В текущем сезоне за команду Лучано Спаллетти он провел 35 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.