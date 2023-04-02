Компани может стать главным тренером «Тоттенхэма» следующим летом 

Наставник «Бернли» Венсан Компани является главным претендентом на должность главного тренера «Тоттенхэма». Об этом сообщают испанские СМИ.

Отмечается, что в конце марта нынешнего года «шпоры» объявили об отставке Антонио Конте.

По информации источника, лондонцы определились с выбором в пользу бельгийского специалиста и уже предварительно согласовали с ним контракт. 36-летний тренер приступит к работе по завершении текущего сезона.

Добавим, что Компани руководит «Бернли» с июля 2022 года. В настоящий момент «бордовые» возглавляют турнирную таблицу Чемпионшипа, набрав 84 очка после 38 сыгранных матчей.