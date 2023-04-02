Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о выступлении полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в текущем сезоне РПЛ.

Отмечается, что в прошлом году 19-летним футболистом интересовался «Челси».

«Не представляю, что с ним было бы в Англии. В этом сезоне он демонстрирует блеклую игру. За последние несколько игр он не входит даже в десятку лучших в РПЛ. Он не проявляет себя в российском чемпионате, какая речь может быть об АПЛ? По его прошлым выступлениям не могу понять, как он мог бы заинтересовать «Челси». Однако он еще молод, может разовьется, просто рано сверкнул», – приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, что Захарян находится в системе «Динамо» с 2017 года. В текущем сезоне за бело-голубых он провел 27 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.