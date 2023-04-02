Главный тренер «Лацио» Сарри раскритиковал календарь нынешнего сезона

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поделился мнением о вызовах игроков в национальные команды по ходу сезона.

Отмечается, что по мнению наставника римского клуба, игроки проводят слишком много матчей без учета игр сборных.

«Текущий календарь практически невероятен, игроки проводят кучу матчей, играя по 90 минут и все чаще получают травмы. Качество футбола при этом падает. Я равнодушен к международным встречам, я просто критикую календарь. Аудитория может остыть к этому виду спорта, если футбол превратиться лишь в бизнес», – приводит слова Сарри итальянская пресса.

Добавим, что в настоящий момент «Лацио» под руководством Сарри занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 52 очка после 27 матчей.