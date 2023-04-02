Тренерский штаб «Реала» определился со стартовым составом команды на матч 27-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом».

Отметим, что очная встреча футбольных клубов состоится сегодня, 2 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«Реал»: Куртуа, Алаба, Милитао, Васкес, Камавинга, Чуамени, Кроос, Асенсио, Родриго, Винисиус, Бензема.

Добавим, что в данный момент «Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 56 очков после 26 проведенных игр. Подопечные Карло Анчелотти уступают «Барселоне» 15 очков.

«Вальядолид» идет 16-м, имея в своем активе 28 очков.