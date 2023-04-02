«Крылья Советов» на своем поле сыграли вничью с «Оренбургом»

Футболисты «Крыльев Советов» дома не смогли обыграть «Оренбург» в матче 21-го тура чемпионата России. Игра в Самаре завершилась со счетом 1:1.

У хозяев поля гол забил Дмитрий Цыпченко (7-я минута). Гости ответили точным ударом Дмитрия Воробьева на 30-й минуте.

«Крылья» набрали 21 очко и занимают 12-е место в таблице. «Оренбург» (32) располагается на восьмой строчке.

9 апреля команда Игоря Осинькина сыграет в гостях с «Сочи». Подопечные Марцела Лички на следующий день примут «Ростов».