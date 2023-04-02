«Краснодар» на выезде разгромил «Химки» в матче РПЛ 

Футболисты «Краснодара» в гостях крупно обыграли «Химки» в матче 21-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча команд завершилась со счетом 6:0 в пользу «быков».

В составе гостей дубль оформил Джон Кордоба (47-я, 56-я минуты), по одному забитому мячу на счету Жоау Батчи (23), Кади Боржеса (63), Алексея Ионова (78) и Никиты Кривцова (86).

На 27-й минуте встречи с поля был удален защитник хозяев Виталий Лысцов.

Таким образом, черно-зеленые набирают 32 очка и поднимаются на восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. Подмосковный клуб располагается на 15-м месте, имея в своем активе 13 очков.

6 апреля «Краснодару» предстоит сыграть матч против «Ростова» в рамках плей-офф Пути регионов Кубка России. 9 апреля «Химки» отправятся в гости к ЦСКА на матч следующего тура чемпионата России.

РПЛ

21-й тур

«Химки» – «Краснодар» – 0:6 (0:1)

Голы: Батчи, 23. Кордоба, 47, 56. Боржес, 63. Ионов, 78. Кривцов, 86.

Удаление: Лысцов, 27