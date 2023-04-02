Роднина – о возвращении пива на стадионы: Видимо, по-другому футбол в России смотреть невозможно

Бывшая советская фигуристка Ирина Роднина поделилась мнением по поводу возможного разрешения продажи пивных напитков на футбольных матчах в России.

Отмечается, что таким образом российских болельщиков пытаются привлечь к оформлению Fan ID.

«Тема пива востребована больше, чем сам футбол. Не понимаю, почему такой интерес к этому напитку. Видимо, трезвым смотреть на российский футбол попросту невозможно, поэтому фанаты так жаждут увидеть пиво на стадионах», – приводит слова Родниной «РБ-Спорт».

Продавать пиво на российских стадионах было запрещено с 2005 года. В последнее время периодически возникает вопрос о его возвращении.

Добавим, что в настоящее время «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко после 21 матчей.