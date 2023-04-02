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Роднина – о возвращении пива на стадионы: Видимо, по-другому футбол в России смотреть невозможно

Запрет на продажу пива на российских футбольных аренах действует с 2005 года.
02 апреля 2023 16:16
автор: Глеб Шевяков

Бывшая советская фигуристка Ирина Роднина поделилась мнением по поводу возможного разрешения продажи пивных напитков на футбольных матчах в России.

Отмечается, что таким образом российских болельщиков пытаются привлечь к оформлению Fan ID.

«Тема пива востребована больше, чем сам футбол. Не понимаю, почему такой интерес к этому напитку. Видимо, трезвым смотреть на российский футбол попросту невозможно, поэтому фанаты так жаждут увидеть пиво на стадионах», – приводит слова Родниной «РБ-Спорт».

Продавать пиво на российских стадионах было запрещено с 2005 года. В последнее время периодически возникает вопрос о его возвращении.

Добавим, что в настоящее время «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко после 21 матчей.

источник: «РБ-Спорт»
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