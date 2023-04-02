Полузащитник ПСВ Симонс признался, что не думает о своем возвращении в «ПСЖ»

Полузащитник ПСВ Хави Симонс поделился мнением по поводу своего возможного возвращения в «ПСЖ».

Отмечается, что в контракте 19-летнего нидерландца присутствует пункт об обратном выкупе игрока парижанами.

«Все вокруг постоянно спрашивают меня об этом пункте, однако мой ответ всегда одинаковый. Я подписал с ПСВ пятилетний контракт и хочу достигать великих целей вместе с этой командой. Поверьте мне», – приводит слова Симонса нидерландская пресса.

Напомним, что Симонс перешел в ПСВ из «ПСЖ» летом 2022 года на правах свободного агента. В текущем сезоне за «красно-белую армию» он провел 39 матчей, забил 16 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/2027.