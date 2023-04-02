«Лестер» объявил об отставке главного тренера клуба Роджерса

«Лестер» официально прекратил трудовое сотрудничество с главным тренером команды Бренданом Роджерсом. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Отмечается, что 50-летний специалист был назначен на пост наставника «синих» в феврале 2019 года.

Сообщается, что контракт североирландца с клубом АПЛ был разорван по обоюдному согласию сторон.

Добавим, что при руководстве Роджерса «Лестер» завоевал Кубок и Суперкубок Англии в 2021 году.

В настоящий момент «лисы» располагаются на 19-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 25 очков после 28 матчей.