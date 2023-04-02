Гол экс-игрока «Краснодара» Кабеллы помог «Лиллю» победить «Лорьян»

Футболисты «Лилля» победили «Лорьян» в матче 29-го тура чемпионата Франции. Встреча в Лилле завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Счет в матче открыл бывший полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, забивший на 13-й минуте встречи. Гости отыгрались на 77-й минуте, благодаря точному удару Ибраиму Коне, а вскоре остались вдесятером. За вторую желтую карточку был удален Лоран Абержель. Победу хозяевам поля принес дубль Эдона Жегровы (89, 90+1).

«Лилль» набрал 52 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, войдя в зону еврокубков. «Лорьян» с 44 очками находится на девятой строчке.

В 30-м туре 8 апреля «Лилль» сыграет в гостях с аутсайдером Лиги 1 «Анже», а днем позже «Лорьян» примет «Марсель».