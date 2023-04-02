«Рубин» дома не смог обыграть «Велес» в матче Первой лиги 

«Рубин» на своем поле сыграл вничью с «Велесом» в матче 25-го тура Первой лиги.

Отметим, что очная встреча команд завершилась со счетом 1:1.

За хозяев поля голом отличился защитник Егор Тесленко (20-я минута). Единственный забитый мяч гостей на счету полузащитника Аюба Бацуева (69).

Таким образом, казанская команда по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 46 очков после 25 проведенных матчей. Московский клуб располагается на 14-й строчке с 25-ю очками.

В следующем туре «Рубин» сыграет на выезде с «Волгарем» (7 апреля), «Велес» отправится в гости к Алании (8 апреля).

Первая лига

25-й тур

«Рубин» (Казань) – «Велес» (Москва) – 1:1 (1:0)

Голы: Тесленко, 20. – Бацуев, 69.