«Рубин» дома не смог обыграть «Велес» в матче Первой лиги 

«Рубин» на своем поле сыграл вничью с «Велесом» в матче 25-го тура Первой лиги.
Отметим, что очная встреча команд завершилась со счетом 1:1.
За хозяев поля голом отличился защитник Егор Тесленко (20-я минута). Единственный забитый мяч гостей на счету полузащитника Аюба Бацуева (69).
Таким образом, казанская команда по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 46 очков после 25 проведенных матчей. Московский клуб располагается на 14-й строчке с 25-ю очками.
В следующем туре «Рубин» сыграет на выезде с «Волгарем» (7 апреля), «Велес» отправится в гости к Алании (8 апреля).
Первая лига
25-й тур
«Рубин» (Казань) – «Велес» (Москва) – 1:1 (1:0)
Голы: Тесленко, 20. – Бацуев, 69.
источник: «Советский спорт»