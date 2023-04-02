Почетный президент «Баварии» Хенесс высказался об увольнении Нагельсманна

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что увольнение главного тренера Юлиана Нагельсманна произошло из-за того, что специалист отправился в лыжный отпуск после поражения от «Байера», сообщают немецкие СМИ.

«Ему не нужно было уезжать. Если бы он остался в Мюнхене, то с ним бы встретились и поговорили. И возможно, кто знает, что случилось бы тогда», - приводит источник слова Хенесса.

В матче 25-го тура «Бавария» проиграла «Байеру» со счетом 1:2, после чего Нагельсманн был отправлен в отставку, а его место занял экс-тренер «Челси» Томас Тухель.